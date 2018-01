Kookduo’s stomen zich klaar voor REGIOKOK-wedstrijd

De kookduo’s die dit jaar deelnemen aan de REGIOKOK-wedstrijd van RINGtv hebben elkaar vandaag voor het eerst ontmoet. Dat gebeurde in de kookarena van de wedstrijd bij Electrolux in Evere.

Dit jaar zijn het opnieuw collega’s die duo’s vormen in de REGIOKOK-wedstrijd. Vanmiddag konden ze kennismaken met elkaar én met het materiaal dat ze ter beschikking krijgen om hun culinaire exploten tot een goed einde te brengen. De sfeer zat goed en iedereen is klaar om er vanaf volgende week tegenaan te gaan. Vanaf dan starten de opnames van de wedstrijd zelf. Ben je benieuwd wie er allemaal deelneemt dit jaar? Kijk dan dit weekend naar REGIOKOK op RINGtv. Daarin wordt opnieuw een duo voorgesteld. De aflevering van vorige week kun je herbekijken via www.ringtv.be.