Koppel uit Asse veroordeeld voor sektevorming

Een koppel uit Asse dat jarenlang mensen heeft opgelicht via sektarische praktijken, is veroordeeld tot celstraffen van 2 en 3 jaar met uitstel. Het koppel organiseerde sessies waarbij ze naar eigen zeggen via handoplegging ziektes en kwalen konden genezen, maar volgens de rechter verkocht het koppel lucht en verdiende het zo geld op de rug van goedgelovige mensen. De beklaagden lieten al verstaan in beroep te gaan tegen de uitspraak.

De sessies vonden plaats in Kasteel Rampelberg in Asse. De bal ging aan het rollen toen een vrouw in 2014 een klacht indiende tegen het koppel. Zij betaalde meer dan 8.000 euro om van haar epilepsie af te raken. Zonder resultaat. In haar vonnis stelde de rechter dat er tijdens de sessies nooit sprake was van genezing; integendeel, de slachtoffers waren er nadien zelfs nog slechter aan toe. Beide beklaagden zijn ook schuldig bevonden aan aanranding van de eerbaarheid omdat ze tijdens de sessies ongewenst borsten en geslachtsdelen aanraakten van hun ‘patiënten’. De rechter veroordeelde de zelfverklaarde goeroe tot 3 jaar cel, z'n echtgenote tot 2 jaar, maar wel allebei met uitstel. Aan de vrouw die de klacht indiende, moet het koppel de 8000 euro terugbetalen, met daarbovenop een morele schadevergoeding van 3000 euro. Het parket Halle-Vilvoorde had ook een boete van 720.000 euro geëist tegen het consultatiebureau van het koppel, maar dat bedrijfje werd vrijgesproken door de rechter.