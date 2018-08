Koppel uit Meise getuigt over aardbeving Lombok

Robin Van De Voorde en Karen Debulpaep uit Meise zijn momenteel veilig met vakantie in Bali. Tot gisteren waren ze echter op het Indonesische eiland Lombok, dat vannacht opnieuw is getroffen door een aardbeving. Zondag beefde de aarde er ook al en hoe beangstigend dat was, hebben Robin en Karen zelf gevoeld.

“Op het moment van de aardbeving waren we op Gili Air,” laten Robin en Karen ons weten. Gili Air is een klein eiland ten noorden van Lombok, niet ver van het epicentrum van de beving. “We zaten iets te eten aan het strand toen een luid, grommend geluid dichterbij kwam. De grond begon eerst hard te trillen en daarna te schudden. Er viel vanalles omver, muren en huisjes stortten in”, vervolgen ze hun verhaal. “Het was meteen duidelijk dat dit serieus was.”

Robin en Karen vonden een ander Belgisch koppel en probeerden bij de locals informatie in te winnen over wat er was gebeurd. “We zagen de paniek in hun ogen. Ze wisten van niks en konden ons niet gerust stellen. We werden bang.” Bovendien was er geen telefoon- of internetbereik op het eiland. De nacht brachten Robin en Karen samen met het andere Belgische koppel door op een open veld.

De volgende dag konden ze hun spullen gaan halen en inschatten hoe groot de ravage was. “Een Deense man vertelde ons daar dat er mensen met grote verwondingen waren.” Volgens Robin en Karen hebben ze geen hulpdiensten gezien en was er geen begeleiding. “Er was complete chaos. Nu nog.”

Robin en Karen konden ongedeerd hun reis voortzetten naar Bali, maar een vakantiegevoel hebben ze niet meer. “Liefst willen we naar huis. Ook al zijn hier in Bali geen trillingen, we voelen ze nog altijd.”