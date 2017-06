Kortsluiting was oorzaak stroomonderbreking vorige week op Zaventem

Een kortsluiting in een hoogspanningskast was vorige week de oorzaak van de stroomonderbreking op Brussels Airport. Daardoor draaide de bagageafhandeling in het honderd en bleef de inkomhal een tijdlang gesloten.

De stroomonderbreking vorige week was weliswaar van korte duur maar het veroorzaakte wel een aantal technische problemen. Onder meer de informatieborden functioneerden niet en er was ook een probleem bij het bagagesorteersysteem. Daardoor vertrokken sommige vluchten zonder bagage of met vetraging. Verschillende vluchten werden geannuleerd. Ook de inkomhal bleef een tijdlang om veiligheidsredenen gesloten. De oorzaak was een kortsluiting in een hoogspanningscabine op de luchthaven. Brussels Airport gaat nu onderzoeken hoe een dergelijke panne in de toekomst kan voorkomen worden.