Kraainem en Drogenbos stemmen tegen woonstbetredingen

Het wetsontwerp van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en minister van Justititie Koen Geens zorgt voor aardig wat deining. Volgens de wet mag de politie, na toestemming van de onderzoeksrechter, woningen binnenvallen waarvan wordt vermoed dat er illegalen onderdak krijgen die het bevel om het grondgebied te verlaten naast zich neerleggen. In heel wat gemeenten is er protest tegen het wetsontwerp. De komende weken wordt er her en der een motie neergelegd tegen het ontwerp. Volgens Het Nieuwsblad gebeurde dat in onze regio al in Drogenbos en is ook Kraainem dat van plan. Ook in Wezembeek-Oppem zou de gemeenteraad van plan zijn om een motie te stemmen.