Kraainem is op 2 na duurste gemeente van het land

Uit de cijfers die Trends jaarlijks bekendmaakt blijkt dat de prijzen van woningen blijven stijgen. Zo werden huizen in de eerste helft van het jaar gemiddeld 2,4 % duurder, met een gemiddelde prijs van 215.000 euro. Voor appartementen bedroeg de stijging zelfs 5,6 %. Bouwgronden werden zelfs 8 % duurder, tot 145 euro mer vierkante meter.

In Vlaanderen werden woningen 2,1 % duurder tot 245.000 euro. Vooral in de provincie Limburg was er een sterke prijsstijging van 4,9 %. De appartementen in Vlaanderen werden gemiddeld 5,4 % duurder tot 195.000 euro. Voor Vlaamse bouwgronden was er een stijging van 4,2 %. In Brussel gingen de prijzen van woningen dan weer flink achteruit (-3,9 %).

Brussel en groene rand domineren de tot 10 van de duurste gemeenten. Helemaal bovenaan prijkt de gemeente Sint-Pieters-Woluwe met een gemiddelde prijs van 510.000 euro voor woningen. De top 3 wordt vervolledigd door Elsene (500.250 euro) en Kraainem (490.000 euro). Bron: Vastgoedgids Trends.