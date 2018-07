Kraainemnaar stelt vergeten sporters uit oorlogstijd te boek

Voormalig luchtmachtkolonel Roger Vanmeerbeek uit Kraainem weet van geen ophouden. Na zijn eerste boek over Belgische sporters in WOI, publiceert hij nu het logische vervolg: een kroniek van sporters tijdens de tweede grote wereldbrand. Een hulde aan bekende en minder bekende sportievelingen tussen sportveld en slagveld.

Roger Vanmeerbeek is al zijn hele lang gepassioneerd door de sportgeschiedenis en het militaire aspect ervan. Dat resulteerde in 2016 in zijn boek "Belgische sportmannen in de Grote Oorlog. De logische opvolger rolde zopas van de persen, Voor dat boek speurde de auteur naar de details over 540 topsporters, geboren tussen 1905 en 1921. 288 van hen bleken een rol gespeeld te hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog als dienstplichtige, beroepsvrijwilliger of weerstander.

Naast grote namen als Gaston Reiff, Olympisch kampioen op de 5000 meter in 1948, en Victor Boin, drievoudig medaillewinnaar en gewezen BOIC-voorzitter, bevat het boek ook heel wat helden met kleinere faam. RINGtv zocht de auteur op in het Legermuseum te Brussel en liet hem honderduit vertellen, vanavond in ons nieuws.