Krijgt Ghelamco ook in beroep geen bouwvergunning voor Eurostadion?

In het provinciehuis in Leuven vond vandaag achter gesloten deuren een hoorzitting plaats over het Eurostadion. Niet alleen Ghelamco, maar ook de partijen die bezwaren hebben geuit tegen de bouwvergunning kwamen aan het woord, zoals de actiecomités en de gemeenten Grimbergen, Wemmel en Vilvoorde. Volgende week donderdag beslist de deputatie Vlaams-Brabant of Ghelamco in beroep alsnog een bouwvergunning krijgt. Als het van de stedenbouwkundige ambtenaar van de provincie afhangt, is het antwoord negatief. De provincie kan alleen een bouwvergunning afleveren als de buurtweg op parking C in Grimbergen is afgeschaft, maar het beroep daartegen is nog altijd niet behandeld door Vlaams minister Schauvliege. Als de buurtweg de komende zeven dagen niet wordt afgeschaft, kan Ghelamco dus geen bouwvergunning krijgen en kan het enkel nog bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen terecht. Naast een bouwvergunning heeft Ghelamco trouwens ook nog altijd geen milieuvergunning. (foto: Ghelamco)