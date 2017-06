Krijgt Hertboommolen in Lombeek een rol in nieuwe Zeppos-film?

Er komt een langspeelfilm rond de legendarische Kapitein Zeppos, een van de populairste jeugdreeksen ooit van de openbare omroep. Vraag is natuurlijk of de Hertboommolen in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek (Roosdaal) opnieuw zal fungeren als decor.

Zo’n 10 jaar geleden was er al eens sprake van om de legendarische tv-held van onder het stof te halen. Toen bleven de plannen dode letter. Maar intussen heeft Eyeworks de rechten op het personage gekocht en Wouter Van Haver heeft ook een scenario klaar. De bedoeling is dat de film in 2019 in de bioscoopzalen te zien zal zijn.

Kapitein Zeppos was voor het eerst in 1964 te zien op de Vlaamse televisie. Er werden 3 seizoenen van ingeblikt. De serie was ook te zien in Nederland, Zweden, Finland, Engeland, Australië, Canada, Ierland en zelfs in Egypte en Japan. In de reeks stond de windmolen van O.L.V.-Lombeek centraal, het molenhuis was immers de woning van de kapitein. Heel wat inwoners van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek hebben destijds ook gefigureerd in de serie.

Of de molen ook in de nieuwe langspeelfilm zal opduiken is niet duidelijk. Peter Boeckaert van Eyeworks maakte in een gesprek met Het Nieuwsblad duidelijk dat Zeppos geen nostalgische remake zal worden maar wel een nieuw en eigentijds verhaal. "Maar er zullen wel knipogen naar het origineel in het verhaal verwerkt worden. De kans is dus groot dat de amfibiewagen of de molen opnieuw zullen opduiken”, aldus Boeckaert.

Het is ook nog niet duidelijk wie de hoofdrol voor zijn rekening zal nemen. Senne Rouffaer uit Strombeek, die destijds de hoofdrol vertolkte, overleed in 2006. In 2003 bracht hij een laatste bezoek aan de molen van Lombeek. (foto boven YouTube)