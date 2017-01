Krijgt Kampenhout zwembad op site witloofveiling?

Krijgt Kampenhout binnenkort een eigen zwembad op de site van de gesloten witloofveiling? Het gonst in de gemeente alleszins van de geruchten in die zin. Burgemeester Kris Leaerts vindt het op zich een goed idee, maar tempert meteen de verwachtingen. De site is in privéhanden en de initiatiefnemer heeft nog geen enkel concreet plan op tafel gelegd.

Begin dit jaar werden de laatste witloofstronken verkocht in de veiling aan Kampenhout-Sas. Sindsdien staat het gebouw leeg en draait de geruchtenmolen over wat er in de plaats komt op volle toeren. “Dit gebied staat ingekleurd als een dienstenzone. Er zijn dus heel wat mogelijkheden. Maar voorlopig werd er nog geen aanvraag ingediend”, bevestigt ons burgemeester Kris Leaerts.

Alle verhalen over een nieuw winkelcentrum of een zwembad zijn dus voorlopig voorbarig. Toch werd het idee over een intergemeentelijk zwembad al besproken op de gemeenteraad van buurgemeente Haacht. “In de ruime regio is er in ieder geval een tekort aan zweminfrastructuur. De schoolkinderen uit Kampenhout en Haacht moeten nu immers naar Leuven of Mechelen alvorens ze kunnen gaan zwemmen”, aldus Leaerts. Alleen zal het voorstel dus van de privé-ontwikkelaar zelf moeten komen, want de grond is niet van de gemeente. Maar stiekem hoopt iedereen natuurlijk dat de eigenaar de suggestie overneemt.