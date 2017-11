Kringwinkels zamelen dekens in voor daklozen

“Binnen ons project werken verschillende mensen die op straat geleefd hebben. We weten uit hun verhalen hoe hard het leven op straat is.” zegt Ingrid De Roo, communicatieverantwoordelijke van De Kringwinkels ViTeS. “Als wij de daklozen een beetje kunnen helpen door het schenken van dekens dan doen we dat, zo simpel is dat.” De Kringwinkels zijn op zoek naar heel veel dekens. Die gaan namelijk door de weersomstandigheden vaak niet langer mee dan 1 nacht. ViTeS opende dit jaar zijn eerste Kringwinkel in Brussel. “Uiteraard kenden we de thuislozenproblematiek in het Brusselse maar toch zijn we nog geschrokken van de omvang en de concrete problemen waarmee hulporganisaties worstelen.” “Meer en meer vrouwen en jonge vrouwen zijn dakloos. Het typische beeld van de oude dakloze man met een fles in de hand, klopt allang niet meer” zegt Ingrid De Roo.

Binnenbrengen of laten ophalen

De Kringwinkels zamelen in en verdelen de dekens onder daklozenorganisaties en OCMW’s. “De eerste nieuwe samenwerking van dit jaar is al lopende. Samu Social kende heel wat bestuursproblemen en de mensen op straat deelden in de klappen. Kringwinkel ViTeS bood aan om structureel dekens in te zamelen om de tekorten ontstaan door de crisis bij Samu Social te ondervangen. “Het gaat niet op dat de daklozen slachtoffer worden van problemen binnen een beleid”. Wie dekens heeft, kan ze zelf binnenbrengen in een van de kringwinkels of ze laten ophalen. Meer info op www.dekringwinkel.be/televil en www.dekringwinkel.be/spit.