Kris Bosmans klaar voor WK para-cycling

Kris Bosmans heeft intussen het parcours in Maniago al verkend en dat ligt hem. In een gesprek met RINGtv vergelijkt hij het met dat van de Paralympische Spelen van 2016 in Rio. Toen won Kris zilver.

“Sommige mensen denken dat ik geen berg omhoog kan rijden, maar in Rio waren ook twee klimmen. Het parcours is lichter dan in Rio maar ook niet volledig vlak is, ideaal dus om een verschil te kunnen maken,” zegt Bosmans.

De Overijsenaar heeft vertrouwen. Hij wil even goed doen als in 2011. Toen werd hij wereldkampioen in Denemarken. Al zal hij dan wel moeten afrekenen met de hitte.

“Het is hier nu 37 graden. Zondag voorspellen ze minder warm weer, maar toch. Ik ga heel veel ijs in mijn nek moeten leggen,” besluit Bosmans.