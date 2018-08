Kris Bosmans wereldkampioen paracycling

Kris Bosmans is voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen paracycling geworden. In het Italiaanse Maniago hield de Overijsenaar thuisrijder Anobile af in de sprint.

Bosmans zakte met veel vertrouwen af naar Maniago, maar vreesde toch een beetje de warmte. Maar de hitte hield de Overijsenaar duidelijk niet tegen.

"Ongelofelijk, een tweede wereldtitel! Een Rus ging er in de laatste kilometer vandoor, maar Diederick (Schelfhout, ploegmaat van Bosmans) kon het het gat dichtrijden. Op 500 meter nam Anobile als eerste de bocht met mij in het wiel. Hij viel stil en ik ging er vol over," zegt een overgelukkige Bosmans.

Zeven jaar geleden won Bosmans al een wereldtitel in de categorie C4 in Roskilde. Op de Olympische Spelen in Rio in 2016 won hij een zilveren plak.

Foto: © Belgian Olympic Committee