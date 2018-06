Kris Poelaert gaat voor vierde termijn als burgemeester van Herne

Kris Poelaert wordt de lijsttrekker van de CD&V-lijst in Herne. Poelaert is al sinds 2001 burgemeester in Herne en wil daar nu nog eens zes jaar bij doen. OCMW-voorzitter en schepen Carina Ricour staat op plaats 2, Eerste schepen Lieven Vandenneucker op 3. Lijstduwer wordt nog een andere schepen: Lieven Snoeks.

Het zijn dus de bekende en te verwachten namen op de lijst, met daarop ook vijf nieuwkomers in vergelijking met 2012. Opvallendste afwezige is Marie-Louise Devriese, de schepen van onder meer Cultuur en Onderwijs. Zij stelt zich net als drie andere CD&V-gemeenteraadsleden geen kandidaat meer in oktober.

Bij de verkiezingen in 2012 was CD&V in Herne goed voor bijna 77% van de stemmen. Een ongenaakbare score waardoor het een absolute meerderheid heeft in de Pajotse gemeente en maar liefst 16 van de 17 zetels in de gemeenteraad.