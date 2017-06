Kritiek op nieuwe parkeerplan in Vilvoorde

De Peter Benoitstraat in Vilvoorde is sinds de invoering van het nieuwe parkeerplan blauwe zone (zie parkeerplan hieronder). De stad voerde hier kortparkeren in om de inwoners zo gemakkelijker een parkeerplaats te laten vinden in hun eigen straat. Maar inwoners moeten sindsdien wel over een bewonerskaart beschikken en daarvoor moeten ze betalen. De stad heeft de eerste kaart nu wel goedkoper gemaakt: 20 euro i.p.v. 50 euro. Voor de tweede kaart moet je ook na 1 september nog steeds 100 euro ophoesten. (Bekijk ook de reportage: 'Vilvoorde stuurt parkeerplan bij') “De stad maakt graag de vergelijking met andere grootsteden. Maar in andere grootsteden stellen wij vast dat daar wel financiële middelen zijn om een gratis bewonerskaart te geven. In Mechelen bijvoorbeeld is er wel een gratis bewonerskaart voor de eerste auto. Er zijn steden waar zelfs de tweede bewonerskaart gratis is”, aldus Hubert Van den Bergh van het bewonerscomité.

Ook de tarieven voor betalend parkeren blijven wat ze zijn. Oppositiepartij CD&V zegt dat het stadsbestuur het geld nodig heeft om de bouw van de ondergrondse parking op de Grote Markt te betalen. “Het is positief dat er een aparte regeling komt voor zorgverleners. Maar onze vraag om de eerste bewonerskaart gratis te maken, is slechts gedeeltelijk gevolgd. Voor de tweede bewonerskaart betaal je nog altijd 100 euro. Aan de tariefverhoging die dit stadsbestuur vorig jaar heeft opgelegd, wordt ook niet geraakt, de tarieven blijven dus even hoog. De stad had iets meer mogen doen voor haar inwoners”, reageert Peter Van Kemseke (CD&V).

parkeerzones geel max. 2u 1,5 euro/u groen max. 4u 0;6 euro/u oranje onbeperkt 0,6 euro/u blauw max. 4u parkeerschijf grijs onbeperkt gratis

(plan stad Vilvoorde)