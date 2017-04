Kritiek op NMBS nadat na incident met overvolle trein in Wontergem

Twee uur lang stond de trein stil zonder dat er volgens de reizigers enige informatie kwam van de NMBS. Wel deelde de civiele bescherming van Liedekerke waterzakjes uit aan de passagiers. Uiteindelijk zijn 500 passagiers overgebracht naar Deinze. De trein met de overige 1.5000 passagiers is uiteindelijk verder gereden naar Gent.

Dat er zoveel passagiers aan boord zaten was het gevolg van een aanrijding eerder op de avond in Beernem waardoor een trein niet tijdig in Blankenberge was aangekomen.

Op sociale media hekelen heel wat passagiers intussen de gebrekkige communicatie van de NMBS.

Defecte trein zorgt paniek in Wontergem: medisch rampenplan afgekondigd pic.twitter.com/Hb5ScPhshS — Pieter-Jan Denolf (@pj_denolf) April 9, 2017

Update: twee uur stilgestaan in the middle of nowhere, zonder informatie via de intercom, omdat mensen waren flauwgevallen — Thomas Smolders (@Ljosmyndun) April 9, 2017

Dit zou onderdeel moeten worden van die befaamde burgerproef voor nieuwe Belgen. pic.twitter.com/1E6UppbaQB — Thomas Smolders (@Ljosmyndun) April 9, 2017

@NMBS de hulpdiensten zijn blijkbaar nog niet voor direct (ik ken mensen via nmbs)

wordt hier een vervangtrein ingezet? — Isabel D'hoore (@bellie1987) April 9, 2017

Overvolle trein, seinstoring die voor vertraging v +20' zorgt. Ja, het weekje verlof is voorbij en de @nmbs wrijft het er goed in. — Christophe (@Sietoebie) April 10, 2017