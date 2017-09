Kritiek op omstreden datingsite die studentes koppelt aan rijke mannen

De controversiële datingsite ‘Rich meet Beautiful’ is een opmerkelijke reclamecampagne gestart in de buurt van de Brusselse universiteiten. En die lokt heel wat kritiek uit. De datingsite zet volgens tegenstanders studenten met financiële moeilijkheden aan tot prostitutie. In Leuven zal de reclame alvast niet toegelaten worden. Dat meldt De Standaard.

De Noorse datingsite richt zich op studentes tussen 18 en 26 jaar die zich willen laten verwennen door rijke mannen. Het werkwoord ‘verwennen’ is natuurlijk voor interpretatie vatbaar. Volgens de initiatiefnemers kan dat met bloemen, een duur cadeau of een studiebeurs. Maar de campagnefoto’s van het datingbureau laten niets aan de verbeelding over.

De initiatiefnemers voeren sinds deze week campagne met rijdende reclamepanelen in de buurt van de Brusselse onderwijsinstellingen. Nadien volgen de andere onderwijssteden in ons land. In Leuven is ‘Rich meet Beautiful’ alvast niet welkom. Volgens de schepenen Vandevoort (Gelijke Kansen) en Verlinden (studentenzaken) gaat het hier om uitbuiting en misbruik van studenten met financiële moeilijkheden.

Ook bij de Jury voor Etnische Praktijken inzake reclame (kortweg JEP) werd intussen al een klacht ingediend tegen de datingsite. Als de JEP de reclame negatief beoordeelt, zal de initiatiefnemers gevraagd worden om de campagne stop te zetten. Ook de koepel van Franstalige studenten ‘Union des étudiants de la Communauté Française’ (Unecof) en de Franse gemeenschapsministers van Mensenrechten en Hoger Onderwijs, Isabelle Simonis (PS) en Jean-Claude Marcourt (PS) gaan een klacht indienen tegen de promotiecampagne.