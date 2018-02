Krokuskriebels in het Mot in Grimbergen

In de Krokusvakantie staan in totaal 150 activiteiten geprogrammeerd in 100 verschillende musea in Vlaanderen en Brussel. En in onze regio is het Mot in Grimbergen één van de deelnemende musea.

Het Mot in Grimbergen is een echt doe-museum en dezer dagen zijn er workshops over het thema 'Vikings'. Dat thema staat borg voor een hele reeks leuke activiteiten waarbij de kinderen in de huid van een echte Viking kunnen kruipen, of waarbij ze een vikingschild kunnen maken, knäckebrood bakken of halskettingen maken. Niet alleen bij de kinderen maar ook bij de ouders valt het aanbod blijkbaar zeer goed in de smaak...