Kruispunt buitenring Zaventem in Top 10 van "zwarte punten"

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil gevaarlijke punten in ons verkeer sneller aanpakken met een Dynamische Lijst van zwarte punten. Die lijst is nu bekend en bevat 213 locaties. Ongeveer 10% van de punten in de lijst, een 25-tal, bevinden zich in onze regio.

Op de ‘Dynamische Lijst’ voor 2018, die werd goedgekeurd door het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, staan de 213 meest verkeersonveilige “zwarte punten’ op de Vlaamse wegen. Daarvan zijn er intussen al 33 aangepakt en voor 44 ervan staan ‘quick wins’ gepland; gerichte ingrepen die op korte termijn doorgevoerd kunnen worden om het verkeer lokaal al veiliger te maken. Voor 61 locaties is al een structurele oplossing gepland, maar wordt bekeken of ook daar geen quick wins mogelijk zijn op zeer korte termijn. Op de eerste lijst met zwarte punten, die Vlaanderen in 2002 lanceerde, stonden nog 809 locaties.

Onze regio wordt met een 25-tal kruispunten helaas nog sterk vertegenwoordigd in de lijst. Vaak gaat het om de eeuwige pijnpunten zoals het kruispunt van de A12 met de Kerkhofstraat in Meise of om kruispunten met de binnen-of buitenring, in o.a. Kraainem, Zaventem, Grimbergen, Drogenbos en Asse. Maar ook kruispunten in Sint-Pieters-Leeuw, Halle, Affligem, Kampenhout, Hoeilaart, Steenokkerzeel en Dilbeek staan op de lijst van de 213 meest verkeersonveilige punten.

De lijst wordt jaarlijks aangepast en bevat alle locaties waar in de afgelopen 3 jaar minstens 3 ongevallen zijn gebeurd, met voor ieder zwart punt een opgetelde ongevallenscore. Die punten staan voor de menselijke schade bij het ongeval: een dodelijk slachtoffer krijgt een score van 5 punten, een zwaargewond slachtoffer 3 punten, en een lichtgewonde een score van 1 punt. In de Top 10 van punten met de kwalijkste score, die VRT publiceert, staat één kruispunt uit de regio; dat van de buitenring, ter hoogte van Zaventem, met de oprit van de A3-snelweg richting Luik.

Wie de integrale lijst wil nalezen, kan dat op http://www.mobielvlaanderen.be/docs/persberichten/2018-dynamische-lijst%202018.pdf