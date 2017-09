Kruispunt Ter Dreef Merchtem afgesloten tijdens de spits

In Merchtem starten het OCMW en de Vrije Basisschool Ter Dreef bij de start van het nieuwe schooljaar een sensibiliseringscampagne om de verkeersdrukte in de dreef tussen de school en de OCMW- campus aan te pakken. Elke ochtend, middag en avond, zal het kruispunt aan het woonzorgcentrum worden afgesloten.

In de dreef tussen de school en de OCMW-campus in Merchtem is vanwege de verkeersdrukte vaak opletten geblazen voor de zwakke weggebruikers. Maar daar wil de gemeente Merchtem nu wat aan doen. "Elke ochtend, middag en avond gaat het kruispunt aan het woonzorgcentrum- campus OCMW worden afgesloten", zegt OCMW-voorzitter Julie Asselman (Open VLD).

"Dan kan er enkel gedraaid worden in de Dreef zelf. Bestuurders die kinderen afzetten of ophalen, moeten in eerste instantie parkeren op de parking aan Sint-Donatus en van daar te voet naar de school gaan. Dat is nodig om de verkeersdrukte in de dreef te vermijden", zo klinkt het. Basisschool Ter Dreef deed op het einde van vorig schooljaar investreringen om de kinderen veilig naar school te laten gaan.

"Wij willen dat fietsers, voetgangers en de bewoners van het woonzorgcentrum Ter Stelten en de serviceflats zich veilig op de baan kunnen begeven. Tijdens de eerste week van het nieuwe schooljaar gaan we iedereen dan ook extra sensibiliseren. De actie is vooral bedoeld om de overdreven snelheid in de dreef tegen te gaan en het parkeerprobleem op de site van het OCMW aan te pakken", aldus Julie Asselman.

(Foto Joris Herpol)