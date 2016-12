Kruitfabriek Vilvoorde blijft open tot 2021

De Kruitfabriek in Vilvoorde mag openblijven tot 2021. Wat aanvankelijk enkel bedoeld was een tijdelijke herbestemming van het voormalige fabriekspand L’Industrielle, is intussen uitgegroeid tot een socio-vaste culturele trekpleister voor jong en oud.

In 2014 werd de Kruitfabriek, een leegstaand pand naast het kanaal, tijdelijk omgevormd tot een cultuurtempel. De initiatiefnemers wilden op die manier leegstand en verloedering in de buurt voorkomen in afwachting dat de site wordt heringericht. De Kruitfabriek maakt immers deel uit van het Watersite-project, het grootst lopende stadsvernieuwingsproject in Vlaanderen. Het pop-up-cultuur- en gemeenschapscentrum was een initiatief van de projectontwikkelaars van de Watersite, Matexi en PSR Bronwfield Developers (Jan De Nul Group) en de stad Vilvoorde. Die herbestemming wordt nu verlengd tot 2021. Ook voor de uitwerking van het aanbod wordt de volgende jaren een beroep gedaan op het curatorteam van Madlion BVBA.

Eén van de schaduwzijden is echter de grote parkeerdruk rondom De Kruitfabriek. Daarom wordt nu de voormalige site Demets langs de Harensesteenweg omgebouwd tot een publieke parking. Samen met de iets verder gelegen parking op de hoek van de Harensesteenweg en de Broekstraat en het sporadisch gebruik van de Cargillparking moet dit toelaten dat De Kruitfabriek zich verder kan ontwikkelen.

Het stadsbestuur reageert alvast verheugd. “Hierdoor zal De Kruitfabriek ook de komende 5 jaar een belangrijke rol als centrum van creativiteit, cultuur en evenementen kunnen blijven vervullen. Het is en blijft een win-win situatie voor alle partijen: de stad heeft er een belangrijke bruisende socio-culturele actor bij in een strategisch stadsdeel, de ontwikkelaar van 4 Fonteinen ziet leven ontstaan rond zijn nieuwe projecten en deze invulling zorgt ervoor dat leegstand wordt vermeden. Maar vooral de talrijke bezoekers en trouwe klanten van heinde en ver trekken hiermee aan het langste eind”, benadrukt burgemeester Hans Bonte.