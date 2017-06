KT Wilskracht en Vreugd uit Galmaarden behaalt hoogste onderscheiding

Aan het toneeltornooi namen 16 amateurverenigingen deel uit Beersel, Begijnendijk, Galmaarden, Glabbeek, Grimbergen, Halle, Huldenberg, Leuven, Pepingen, Roosdaal, Tienen en Wemmel. “Met dit tornooi willen we de kwaliteit van de toneelvoorstellingen in onze regio stimuleren. Elke deelnemende vereniging krijgt een individueel verslag met opmerkingen en aanbevelingen. Het oordeel van de jury is steeds constructief. Verenigingen krijgen ook een financiële ondersteuning, afhankelijk van de behaalde afdeling”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor cultuur.

Dit jaar behaalden twee verenigingen de beoordeling 'uitmuntendheid'. Het gaat om de Koninklijke Toneelvereniging Wilskracht en Vreugd uit Galmaarden en de Bunsbeekse Ontspanningskring. Zes toneelverenigingen behaalden een plaats in eerste afdeling. Een overzicht vind je hieronder.

Het was meteen ook de laatste editie omdat de provincie alle culturele bevoegdheden wirden overgeheveld naar het Vlaamse niveau.

Het waren alweer TOP-prestaties van alle 'amateur'-toneelverenigingen.

Jammer dat we moeten stoppen met dit tornooi. @vlaams_brabant https://t.co/TNVduQUCRV — Tom Dehaene (@tomdehaene) June 1, 2017

Uitmuntendheid :

- Bunsbeekse Ontspanningskring (BOK), Bunsbeek-Glabbeek - “Het evangelie volgens Marcus"

- Koninklijke Toneelvereniging Wilskracht en Vreugd, Galmaarden -“Het Koekoeksnest”

Eerste afdeling:

- Koninklijke Toneelvereniging Hand in Hand, Strombeek-Bever - “Mistero Buffo”

- De Speelgezellen, Koningslo-Vilvoorde - “De zevende zonde”

- Theater Bis-Art, Huldenberg - “Het geheugen van water"

- Theater Kollektief, Galmaarden - “Marius”

- Koninklijke Toneelgezelschap Weredi, Lot - “Bang bang, you’re dead”

- La Mouche Rouge, Leuven - “Unlabelled”

Tweede afdeling:

- Koninklijke Toneelvereniging De Dijlezonen, Leuven - “Bourgeois Madame”

- Koninklijke Kunstkring De Heidebloem, Tienen - “Een fluitje van een cent”

- Koninklijke Toneelkring Volharding, Halle - “Rosalie Rospaard"

- Tejauter ’t Kerrekot, Roosdaal - “Familietrekjes”

- De Pieterman, Wemmel - “Almost, Maine”

- Toneelkring Attenrode-Wever, Glabbeek - “Alfa en Julia”

- Toneel Cantimpé, Pepingen - “Als de kat van huis is”