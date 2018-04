In Kampenhout kan je dit weekend op een unieke plaats gaan kijken naar de tentoonstelling 'Kunst in het kasteel'. Die heeft plaats in de parktuin van het Kasteel Ter Loonst. Daar vallen beeldhouwwerken te bewonderen van 12 Vlaamse kunstenaars. De werken zijn te koop en een deel van de opbrengst gaat naar de Kampenhoutse scholen.

'Kunst in het kasteel' in Kampenhout

De deelnemende kunstenaars zijn allemaal geslecteerd op hun vakkennis, hun gedrevenheid en de emotionele uitstraling van hun werk. Maar wat stijl en inhoud betreft, zijn de werken zeer uiteenlopend. Eén kunstenaar stelt ook schilderijen en houtskooltekeningen tentoon in het 18e eeuwse bijgebouw van het kasteel.

Curator Gilbert Putteman: "We zijn gestart met een uitzonderlijk kunstenaar, Piet Peere. Die werkt al jaren in anonimitiet in zijn atelier maar komt nu echt naar buiten. Die man kan tekenen, schilderen en beeldhouwen en rondom hem hebben we een schare kunstenaars verzameld met een indrukwekkend palmares."

Het unieke aan de tentoonstelling is dat het Hof Ter Loonst privé-eigendom is en normaal niet toegankelijk is voor het publiek. De tentoonselling is nog te bekijken dit weekend en het weekend van 5 en 6 mei, telkens van 13 tot 18 u

Meer info op www.terloonst2018.be