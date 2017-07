Kunstenares Ulrike Bolenz overhandigt portret Rik Torfs

Een groep vrienden van Rik Torfs contacteerde de Belgisch-Duitse kunstenares - die al 25 jaar in Vilvoorde werkt en woont- om het portret van de mens, professor en rector te realiseren. Om het portret te schilderen werd o.m. gebruik gemaakt van enkele foto's van fotograaf Michiel Hendryckx uit Gent.

Ulrike Bolenz schilderde in het verleden onder andere ook Jean-Luc Dehaene en Herman Van Rompuy. Ze staat bekend om haar innovatieve technieken en expressieve stijl. Ulrike Bolenz is van Duitse afkomst, maar woont en werkt al een hele tijd in Vilvoorde. Ze stelt tentoon in binnen- en buitenland. Zo was ze in 2013 aanwezig op de Biënnale van Venetië.