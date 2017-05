Kunstglazenier Maurits Nevens uit Beersel overleden

In Puurs is kunstglazenier Maurits Nevens overleden. Hij was 88 jaar. Nevens woonde lange tijd in Lot (Beersel), hij was er ook ereburger. Zijn glasramen sieren tal van kerken, kloosters en openbare gebouwen in Europa, Australië en de Verenigde Staten.

Nevens was niet enkel glazenier maar was ook op andere kunstterreinen zeer actief. Zo maakte hij ook fresco’s, graffiti, mozaïeken, wandschilderingen en schilderijen. Maar internationaal verwierf hij voornamelijk roem als de meester van het glazeniersambacht.

De doorbraak kwam er in 1958 nadat hij een prijs had gekregen voor een glasraam dat hij gemaakt had voor de Wereldtentoonstelling in Brussel. Met de monumentale glasramen in de Priester Poppekapel te Moerzeke verwierf hij ook internationale bekendheid. Nadien volgden tal van opdrachten voor kerken, kloosters, openbare gebouwen en privé-vertrekken. Niet enkel in Europa maar ook in Australië en Amerika. Ook voor de paus in Rome maakt hij ooit metershoge glasramen.

Zijn ontwerpen zijn figuratief maar soms ook abstract waarbij de kleurcompositie en lichtinval een belangrijke rol spelen. Vooral zijn monumentale glasraamkunst staat gewoonlijk sterk in relatie tot de architecturale ruimte waarvan ze deel uitmaken. Nevens bleef ook zeer lang actief als kunstenaar. Zo maakte hij in 2008 nog de glasramen voor de kerk San Giuliano dei Fiamminghi in Rome. In die kerk zijn andere waardevolle werken van Belgische kunstenaars te bewonderen en het kerkje wordt elk jaar door duizenden Vlamingen bezocht.

Nevens woonde jarenlang in Lot (Beersel). Hij was er de voorzitter van de kunstenaarsgroep De Kunstkorf. In ’96 kreeg hij er de Herman Teirlinckprijs en hij ontving er ook de eretitel van ereburger. In eigen regio kan je werk van Nevens bewonderen in de basiliek van Halle en de Don Boscokerk in Buizingen.

Vorige vrijdag is hij overleden in zijn woning in Puurs. Zaterdag vindt er een gebedsdienst plaats in de Sint-Lambertuskerk in Beersel.