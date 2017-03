Kunstwerk ‘Flight in Mind’ staat klaar voor onthulling op 22/3 op Zaventem

Het bekende bronzen kunstwerk ‘Flight in mind’ van Olivier Strebelle is opnieuw gearriveerd op Brussels Airport. Het heeft een plaats gekregen langs de toegangsweg naar de luchthaven en zal op 22 maart, precies een jaar na de aanslag, onthuld worden.

Het kunstwerk was jarenlang een populaire verzamelplaats in de vertrekhal van Brussels Airport. Maar de creatie van Strebelle raakte bij de aanslagen zwaar beschadigd. Het kunstwerk werd bewust niet hersteld om de herinnering aan het drama en de slachtoffers levend te houden. Wel werd het kunstwerk gerestaureerd. Intussen is het opnieuw aangekomen op Brussels Airport en heeft het een plek gekregen aan het begin van de toegangsweg tot de luchthaven in Zaventem (nabij de rotonde onder het viaduct van de A201). Op 22 maart zal het onthuld worden.

Bij de aanslagen op Zaventem en het metrostation Maalbeek kwamen 32 mensen om het leven. 324 anderen raakten gewond. (foto Brussels Airport)