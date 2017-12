Kunstwerk voor Eddy Merckx aangevuld met infobord

In Meise werd vanmorgen een tekstpaneel onthuld bij het monument van Eddy Merckx. Het kunstwerk ter ere van de wielergod staat al sinds 2015 voor het administratief centrum van Meise in Wolvertem maar er mocht een woordje uitleg bij. Dat jeugdige passanten nog op de hoogte zijn van alle triomfen van De Kannibaal, blijkt immers niet meer zo evident. Eddy Merckx zelf kwam de tekst inspecteren en RINGtv was erbij.

“Ik weet zelf niet goed waarom het infobord nodig was. Misschien de mensen hun geheugen eens opfrissen”, knipoogt Merckx. Beeldhouwer Paul Gregoir: “Interessant, zo’n bord. Vooral voor het nageslacht. Ik voel al dat de jongeren wel weten dat Eddy Merckx een grote coureur was, maar hoe groot, dat weten ze niet.”

Baron Eddy Merckx woont sinds 1980 in Meise en is er sinds 2000 ereburger. In 2015 werd het kunstwerk te zijner ere ingewijd. Voor het geval onze weledele lezer het zou vergeten zijn: het ontzaglijke palmares van Merckx telt 525 overwinningen, waaronder 5 eindzeges in Tour én Giro, 1 eindzege in de Vuelta, drie wereldtitels bij de profs en alle wielerklassiekers behalve Parijs-Tours.