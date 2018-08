KVW Zaventem zet trainer Simone al na twee weken aan de deur

Een laffe daad, zo noemt Vito Simone zijn ontslag in Het Nieuwsblad. Na zes trainingen en twee oefenwedstrijden moet hij opkrassen bij KVW Zaventem. Volgens Simone zonder enige geldige verklaring. Maandag had Simone, na overleg met de voorzitter, nog beslist om zijn kern in te korten. Daar zaten ook ervaren jongens bij.

Daags nadien kreeg Simone te horen dat hij niet meer welkom is aan de Quinckenstraat. De uitleg van voorzitter Yagan is dat de club Simone enkele weken wou testen om te zien of zijn werkwijze goed was. Maar omdat die niet overeenkwam met de visie van Yagan, heeft hij Simone ontslagen.

Voor Vito Simone herhaalt de geschiedenis zich. Vorig seizoen werd hij al na 6 speeldagen aan de deur gezet bij KSC Grimbergen. Daarvoor was hij ook al trainer van onder meer Wolvertem.