Steeds meer gewestwegen in Vlaams-Brabant raken in slechte staat. Dat blijkt uit een rapport van Agentschap Wegen en Verkeer. 1 op de 4 gewestwegen in onze provincie scoren onvoldoende, 1 op de 10 is ronduit onveilig. Het Agentschap Wegen en Verkeer becijferde dat er bijna 120 miljoen euro nodig is om de volledige onderhoudsachterstand in Vlaams-Brabant weg te werken.

Kwart van gewestwegen in Vlaams-Brabant in slechte staat

De achteruitgang van de staat van de gewestwegen tekent zich af in alle provincies. In Vlaams-Brabant werden de gewestwegen in 2015 onder de loep genomen. Vaststelling is dat het 6 op de 10 gewestwegen in een behoorlijke tot uitstekende staat is. Dat is een stijging tegenover vorige metingen.

Maar zorgwekkend is ook dat het aantal gewestwegen die onvoldoende scoren, zijn toegenomen. De laatste cijfers uit 2015 wijzen uit dat 25,9% van de gewestwegen in de provincie in slechte staat zijn. Het slechtste cijfer sinds 2002. 11% van de wegen zijn ronduit onveilig.

Agentschap Wegen en Verkeer trekt daarom aan de alarmbel . “Dit is geen goede evolutie. Nieuwe investeringen zijn nodig om de achteruitgang te kenteren”, staat te lezen in de studie. In Vlaams-Brabant zou zo’n 120 miljoen euro nodig zijn om de onderhoudsachterstand weg te werken.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil de achterstand over heel Vlaanderen op 7 jaar wegwerken.“In 2014 hadden we een budget van 170 miljoen euro voor het onderhoud van de snel- en gewestwegen”, zei hij gisteren in het parlement. “Dat hebben we intussen opgetrokken zodat er nu jaarlijks 130 miljoen naar onderhoud gaan en 100 miljoen naar de achterstand van de Vlaamse wegen."