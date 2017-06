Kyoto in Pajottenland wint 'Zo Dichtblij Award'

De samenaankoopavond van Kyoto in het Pajottenland en de Critical Mass fietstocht in Tienen slepen de eerste Zo Dichtblij Awards in de wacht. Die awards belonen activiteiten die bijdragen aan een leefbare stad of gemeente. Bond Beter Leefmilieu, Unizo en Gezinsbond sluiten met de prijsuitreiking de succesvolle eerste editie van de klimaatcampagne Zo Dichtblij af.

Kyoto in het Pajottenland vzw organiseerde in Liedekerke een samenaankoopavond energieke daken. Daar kreeg je onafhankelijk advies over de plaatsing van dak- en zoldervloerisolatie, PV-zonnepanelen en over de premies. “De samenaankoop-avonden geven inwoners uit de hele regio onafhankelijk advies en deze kleine vzw wist haar werking al uit te breiden naar 15 andere gemeenten. Daarom verdient Kyoto in het Pajottenland deze prijs,” besluit de jury.

Van 29 april tot 3 juni registreerden 76.102 deelnemers in totaal meer dan 300.000 Zo Dichtblij-loten in de 90 deelnemende gemeenten en werden maar liefst 572 duurzame activiteiten georganiseerd. “Verenigingen en burgergroepen brengen inwoners samen rond duurzame thema’s. Zo werken ze actief mee aan de transitie naar een leefbare stad of gemeente en dat wil ‘Zo Dichtblij’ graag aanmoedigen en meer zichtbaar maken. Daarom belonen wij de zes winnaars met een geldprijs van 500 euro,” vertelt Inge Malevé van Bond Beter Leefmilieu.