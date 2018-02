Kyotomobiel helpt Grimbergenaren energie besparen

Gisteravond werd in het Grimbergse cultuurcentrum CC Strombeek het project “Kyoto in de wijk” voorgesteld. De Kyotomobiel, die eerder ook al andere gemeenten in de regio aandeed, blijft in Grimbergen tot 23 maart en biedt inwoners de kans gratis informatie te krijgen over isoleren en energiebesparing.

In samenwerking met een aantal gemeentebesturen in de regio en de intergemeentelijke ontwikkelingsmaatschappij 3WPlus, strijkt de Kyotomobiel neer in de regio om de inwoners te sensibiliseren over energieverbruik en klimaatopwarming en hen te bewegen tot energiebesparing waar mogelijk. In de mobiele stand krijgen ze gratis info en tips om hun energiefactuur te doen dalen. Men kan er ook, tegen betaling (40 euro), een volledige energieaudit van de woning aanvragen.

Eddie Boelens, Grimbergs Schepen van Duurzaamheid (Groen) (links op de foto): “De Kyotomobiel past perfect in de klimaatdoelstellingen van gemeente en provincie. We doen er alles aan om de CO2-uitstoot omlaag te halen. Inwoners kunnen een belangrijke rol spelen, door hun woning bijkomend te isoleren of te kiezen voor alternatieve energie zoals zonnepanelen en warmtepompen. In de Kyotomobiel kan de Grimbergenaar een pakket energiebesparende maatregelen bespreken met specialisten. Bij de woonconsulent van de gemeente kunnen ze terecht voor alle informatie over premies, de voordelige Vlaamse energielening, de samenaankoop van dak- en zoldervloerisolatie en dergelijke.”

Tot 23 februari staat de Kyotomobiel aan het cultuurcentrum in Strombeek-Bever, van 26 februari tot 9 maart in de Haneveldlaan en van 12 tot 23 maart in de Sint-Rumolduskerk. Je kan er vrijblijvend binnenlopen op woensdag en vrijdag van 12 tot 15.30 uur en op donderdag van 15.30 tot 19 uur.