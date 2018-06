Marcel Mathieu, de laatste burgemeester van Herfelingen, is op 86-jarige leeftijd overleden. Mathieu was burgemeester van Herfelingen van 1965 tot en met 1976.

Marcel Mathieu was van Franstalige afkomst maar belandde via zijn huwelijk met de dochter van de vroegere gemeentesecetaris in de politiek in Herfelingen, waar hij in 1965 burgemeester werd. Hij bleef dat tot 1976, toen Herfelingen samen met Sint-Pieters-Kapelle versmolt tot de nieuwe fusiegemeente Herne.

Marcel Mathieu wordt op zaterdag 15 juni begraven. De uitvaartdienst heeft plaats om 11 u 30 in de St-Niklaaskerk in Herfelingen.