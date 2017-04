Laatste knelpunt wateroverlast in centrum Merchtem weggewerkt

Al meer dan honderd jaar heeft de Gasthuisstraat te kampen met wateroverlast. Nu is er een oplossing gevonden door vier buizen te plaatsen die het overtollige water gespreid verdelen over de hoofdriolering.

“Als het te lang regent en de Stambeek overstroomt en de vijvers van het OCMW-park lopen vol, dan komt het water hier ter hoogte van huisnummer 52 op straat terecht en staan de bewoners hier met voeten in het water. Dat gebeurt toch zeer regelmatig", zegt schepen van Openbare Werken Paul Van Den Eynde (Open Vld). Maar nu is er een oplossing gevonden. "Er zijn niet alleen de wachtbekkens op de Stambeek en de Grote Molenbeek, maar Infrax is ook bezig met het aanleggen van een collector ter hoogte van het huis met het nummer 52. De collector komt onder het wegje dat de Gasthuisstraat verbindt met de OCMW-site. Op die manier kan het overtollige water via vier rioleringsbuizen eindelijk zijn weg vinden naar de grote rioolbuizen in het midden van de Gasthuisstraat. Om de werken mogelijk te maken, werd de Gasthuisstraat afgesloten, maar de werken zijn nog deze week achter de rug", aldus Van Den Eynde.

Met deze werken werd het laatste knelpunt in Merchtem-centrum aangepakt. De laatste 15 jaar hebben de gemeente, Aquafin en de provincie Vlaams-Brabant vele miljoenen euro's in waterbeheersingswerken in Merchtem en omgeving geïnvesteerd. Voor Merchtem alleen al gaat het om 2,5 miljoen euro.