Laatste provinciale cultuursubsidies voor ’t Smiske Asse en Noise Gate Ternat

14 culturele & artistieke organisaties ontvangen voor de laatste maal cultuursubsidies van de provincie. Zo krijgt ’t Smiske in Ternat 30.000 euro en muziekcentrum Noise Gate Plus in Ternat 20.000. Vanaf volgend jaar mogen de provincies echter geen cultuurbeleid meer voeren. Of de organisaties vanaf dan een ondersteuning krijgen van de Vlaamse overheid, is nog lang niet zeker.