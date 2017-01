Laatste werkdag van de praatpalen

Vandaag is het de allerlaatste dag dat je een beroep kan doen op één of meer van de 1.350 oranjebpraatpalen langs de Vlaamse snelwegen. Vanaf morgen stelt het Agentschap Wegen en Verkeer ze allemaal buiten werking.

Het was lange tijd een vertrouwd gezicht langs de Vlaamse snelwegen: de oranje praatpalen waarmee je kan bellen naar een operator die daarna je oproep doorgeeft aan de bevoegde hupdiensten. Maar sinds de opkomst van de gsm werden de palen alsmaar minder gebruikt, tot een dieptepunt van amper 2 oproepen per praatpaal per jaar. En dat terwijl de praatpalen wel elk 750 euro per jaar kosten. Daarom heeft de Vlaamse overheid beslist om ze vanaf morgen uit dienst te nemen.

Enkel de praatpalen in de tunnels blijven nog actief tot eind mei 2017. Deze worden omgevormd naar een ander noodoproepsysteem en die omvorming is nog niet helemaal klaar. Vanaf 2018 zal de Vlaamse regering, door het buitendienst stellen van de praatpalen, ongeveer 1 miljoen euro op jaarbasis besparen.