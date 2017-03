Laatste werkdag voor commissaris Noens (AMOW)

Daniel Noens gaat met pensioen. Daarmee zet de bekende commissaris van de politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) een punt achter een carrière bij de politie die 38 jaar duurde. Vandaag was het zijn laatste werkdag in het commissariaat van Merchtem en bij een laatste werkdag horen uiteraard veel toeters, bellen en...ballonnen.

Daniël Noens werd een lokale bekende door zijn taak als persofficier bij de politiezone AMOW maar ook in de wereld van de inspecteurs kennen ze Noens maar al te goed. “Ik heb het geluk gehad om 25 jaar les te kunnen geven aan de verschillende politiescholen. Dus al wie in Vlaams-Brabant, in Oost-Vlaanderen of in Brussel een kepie op zijn hoofd heeft, die heeft te maken gehad met Noens. Daar ben ik ook fier op”, aldus Noens.

Terugblikkend omschrijft Daniël Noens de politiehervorming als een mindere periode in z'n carrière. Wat hem het meest raakte, was het menselijk leed. “Het is erg te moeten vaststellen hoe mensen anno 2017 nog altijd leven en wonen in erbarmelijke omstandigheden. Er is in onze maatschappij enorm veel armoede. En als politieman ga je verder dan de voordeur en dan zie je soms zeer schrijnende toestanden”, aldus Noens.

Nu hij met pensioen gaat zal deze wielerliefhebber wat vaker de fiets van stal halen. En onlangs is hij ook grootvader geworden. Dus van verveling zal er niet meteen sprake zijn.