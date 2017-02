Laatste werkdag voor Hals brandweericoon Julien Dero

Na zijn legerdienst ging Julien Dero uit Sint-Pieters-Leeuw onmiddellijk aan de slag bij de brandweer van Halle. Daar is hij 40 jaar actief geweest. Vooral de watersnood in 2010 in Lot en Ruisbroek is hem bijgebleven. Toen is hij 58 uren in de weer geweest. En ook de treinramp in Buizingen zal hij niet gauw vergeten. Toen coördineerde hij het crisiscentrum.

Van zijn collega’s kreeg Julien Dero vandaag niets dan lof. “Julien was altijd een voorbeeld in de groep en heeft altijd de kunst gehad om de talenten van zijn collega’s tot hun recht te laten komen”, vertelt sergeant Jeroen Tielemans.

Voor zijn laatste werkdag werd hij vanmorgen opgehaald door een brandweerwagen. Bij zijn aankomst in de kazerne werd hij verwelkomd met een watergordijn. (foto's Emile Devogeleer)