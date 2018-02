Laatstejaars Koninklijk Atheneum Halle vieren Jokeday

De laatstejaars van veel middelbare scholen in onze regio vieren in deze periode het feest van de laatste 100 dagen, in Halle ook wel gekend als Jokeday. Vandaag was het de beurt aan de leerlingen van het Koninklijk Atheneum in Halle. Geen les vandaag voor hen, wel een dag vol activiteiten in originele feestkledij. En - hoe kan het ook anders - een fuif in de Kazerne om het weekend goed in te zetten.