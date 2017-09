Laborelec Linkebeek afgesloten nadat gevaarlijke stof was vrijgekomen

In Linkebeek zijn vanmorgen de hulpdiensten uitgerukt naar het bedrijf Laborelec omdat daar een gevaarlijke stof was vrijgekomen in een van de testlabo’s.

In een van die labo's is een batterij beginnen lekken. Daarbij is de gevaarlijke stof broom vrijgekomen. Hierdoor is er rond 6u30 vanochtend een veiligheidsalarm in werking getreden.

Om dat moment was er niemand in het labo aanwezig. Er waren wel al tien personen op de site maar zij liepen op dat moment geen gevaar. Iedereen werd wel geëvacueerd.

Het labo zelf wordt zeer geleidelijk aan verlucht. De site werd intussen opnieuw vrijgegeven. Het labo zelf blijft wellicht nog wat langer gesloten.