Laeremans en Van Bree trekken Grimbergse lijst Vernieuwing

Vernieuwing kwam in 2012 al met een lijst in Grimbergen, maar was toen nog gebonden aan het Vlaams Belang. Frontman Bart Laeremans verliet Vlaams Belang in 2015 en wil volgend jaar naar eigen zeggen ongebonden naar de kiezer. “In 2012 was Vernieuwing nog verweven met de nationale partijpolitiek, met mezelf als parlementslid voor Vlaams Belang en financiële hulp vanuit partijhoek. Wel was ruim de helft van de kandidaten politiek ongebonden. Inmiddels zijn de structurele banden doorgeknipt. Ik verliet de partijpolitiek begin 2015 om mij actief te engageren in de niet-partijgebonden Vlaamse Beweging”, zegt Laeremans. In 2012 haalde Vernieuwing zes zetels binnen. Dat resultaat wil de partij verbeteren.