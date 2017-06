Land- en tuinbouwers maken zich zorgen over aanhoudende hitte

2017 is tot nu toe een verschrikkelijk jaar voor de land- en tuinbouwers in onze regio. In april verwoestte de late nachtvorst al een groot deel van de oogst. En nu veroorzaakt het uitzonderlijk droge weer nieuwe problemen. Bij appel- en perenbedrijf Fruitburght in Bever maken ze zich zelfs al zorgen over de oogst van volgend jaar.