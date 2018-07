Vaak hoor je de verzuchting dat een eigen stekje kopen handenvol geld kost. Terecht. De prijzen blijven overal stijgen. Een lapje landbouwgrond blijkt in Vlaams-Brabant echter nog steeds het goedkoopst van alle Vlaamse provincies. Tekst en uitleg van een deskundige, vanavond in ons nieuws.

Landbouwgrond is het goedkoopst in Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant heeft de goedkoopste landbouwgrondprijzen van Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat. In onze provincie betaal je beduidend minder voor een perceel landbouwgrond dan in de rest van Vlaanderen en België. Gemiddeld moet je per hectare in Vlaams-Brabant 37.000 euro neertellen. Toch stijgt de prijs - net als in de rest van het land - sterk.

