Landbouwgrond Sint-Stevens-Woluwe wordt geen woongebied, bevestigt minister Schauvliege

De situatie aan de Tiendeschuuveld in Sint-Stevens-Woluwe blijft zoals het was. Minister van Omgeving en Landbouw Joke Schauvliege wil niet dat het verzoek om zo’n 5.000 m² landbouwgebied om te vormen tot woongebied, ook effectief wordt ingewilligd. Dat heeft ze gezegd in een gesprek met RINGtv.

Dinsdag luidde het gemeentebestuur van Zaventem nog de alarmbel nadat het een ruimtelijk uitvoeringsplan had ontvangen dat voorziet in de omzetting van 5.000m² landbouwgebied naar woongebied. Het gaat om terreinen ter hoogte van de straat Tiendeschuurveld. Maar Zaventem liet meteen weten dat het niet akkoord gaat en de open ruimte maximaal wil vrijwaren. (Lees ook: ‘Zaventem wil niet dat landbouwgebied wordt omgezet in woongebied’)

Maar die ongerustheid is nergens voor nodig. Dat heeft bevoegd minister Schauvliege bevestigd aan RINGtv. “Het gaat om een voorstel vanuit de diensten naar aanleiding van een juridische uitspraak. Daarop hebben wij advies gevraagd aan de SARO (Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening). Dat advies is binnen en zegt dat de omzetting naar woongebied niet is aangewezen. Mijn overtuiging is ook dat we de open ruimte moeten vrijwaren en ik ben voorstander om die omzetting dus niet te realiseren”, aldus minister Schauvliege. Volgens de minister zal er ook geen openbaar onderzoek uitgevoerd worden. Wel zal de Vlaamse overheid een boete moeten betalen aan de eigenaar. De grond

was immers eerder door de Vlaamse overheid van woongebied naar landbouwgebied omgezet.