Landbouwweg tussen Putberg en Asse-Terheide wordt behouden

In Liedekerke versterkt gemeenteraadslid Hugo Asselman als onafhankelijke kandidaat de Open VLD-lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Opvallend, want Asselman zetelt al dertig jaar in de gemeenteraad en was twaalf jaar schepen voor CD&V. Asselman: “Ik voel al een tijdje dat Liedekerke...