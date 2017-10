Landschapsfeest in Erembald Kravaal

De provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, de vier gemeenten en drie Regionale Landschappen hebben de voorbije tijd heel wat inspanningen geleverd in het gebied in het kader van het strategisch project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’.

Witte dorp

Vroeger werd Mazenzele ‘het witte dorp’ genoemd omwille van de vele wit bloeiende kersenboomgaarden die haar in de lente wit kleurden. Er zijn nog steeds sporen van die boomgaarden terug te vinden in het landschap. Om die historische boomgaarden te herstellen, slaan de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Opwijk, het Regionaal Landschap Groene Corridor en lokale bewoners en landbouwers de handen in elkaar binnen het project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’. “Als provincie Vlaams-Brabant geven we de natuur en biodiversiteit in deze regio alle kansen”, zegt gedeputeerde Tie Roefs. “We ondersteunen onder meer natuurprojecten van de gemeenten Asse, Affligem en Opwijk. Zo ondersteunen we de gemeente Opwijk met een subsidie van 24.903 euro om de historische gordel van kersenboomgaarden rond Mazenzele te herstellen en de toekomst van de steenuil veilig te stellen. Deze winter worden er bijvoorbeeld 20 nestkasten opgehangen in de regio om de steenuil meer broedgelegenheid te bieden. Via een educatief luik leren inwoners, scholen en bezoekers meer over de kersenboomgaarden en steenuilen.”

Nieuwe wandelroutes

Ook de Vlaamse overheid steunt het project. “Mijn diensten ondersteunen het project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ met een toelage van 300.000 euro, gespreid over een periode van drie jaar. Het project zet in op natuur, landbouw, erfgoed en toerisme en maakt de streek aantrekkelijker om er te wonen, te werken en te recreëren. Om de gastvrijheid voor wandelaars en fietsers te vergroten, plaatste het Agentschap voor Natuur en Bos infoborden en zorgde het voor bewegwijzerde wandelroutes in het Kravaalbos. Die routes werden tijdens de Erembald Kravaal Happening voor het eerst ingewandeld.”

Foto: Tim Delmoitie