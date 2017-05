Lange files op binnenring door ongeval Leonardkruispunt

Voorlopig is enkel nog de linkerrijstrook versperd. Maar hou rekening met een wachttijd van ongeveer 1 uur vanaf Machelen. Het verkeer over de lange afstand dat van het knooppunt in Sint-Stevens-Woluwe naar Bergen of Charleroi (E19) moet, kan beter omrijden via de buitenring.

UPDATE #R0 Ongeval Leonard (Binnenring). Enkel nog links versperd. 1u Extra vanaf Machelen. pic.twitter.com/8HWRsxQZR9 — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) May 30, 2017