Lange files op buitenring door aanbrengen wegmarkeringen

Op de buitenring staat rond het middaguuur een bijzonder lange file. Van in Sint-Stevens-Woluwe tot Zellik is het één uur en een kwart aanschuiven. Dat komt omdat er wegmarkeringen worden aangebracht.

Het Agenschap Wegen en Verkeer laat op de buitenring een aannmemer de markeringen aanpassen in de overgangszone van de buitenring naar de E40 in Zellik. De maatregelen kaderen in de geplande 'quick wins' om het verkeer op de Brusselse Ring vlotter te laten verlopen. Zoals was gevreesd veroorzaken die werken heel wat verkeershinder. Op de buitenring is het rond het middaguur aanschuiven van Sint-Stevens-Woluwe tot Zellik, met filetijden van ruim 75 minuten.

Weggebruikers wordt aangeraden om voor het vertrek de verkeersinfo op de radio en op www.verkeerscentrum.be te raadplegen. De werken op de Ring duren nog tot 15 u. Het goede nieuws is dat de werken intussen beëindigd zijn en er dus morgen, wanneer normaal gezien zou worden voortgewerkt, geen extra verkeershinder zal zijn.