Lange rij wachtende klanten voor opening Albert Heijn in Wemmel

In Wemmel opende Albert Heijn vanmorgen een nieuwe winkel langs de Romeinsesteenweg in het winkelcentrum EXIT 8. En het concept blijft populair, een uur voor de opening stond er immers al een lange rij klanten te wachten.

In 2011 opende de Nederlandse warenhuisgroep Ahold een eerste Albert Heijn op Belgisch grondgebied. Intussen zijn er dat 37. Na de fusie met Delhaize was het lange tijd onduidelijk of de naam Albert Heijn zou behouden blijven. Maar begin dit jaar werd beslist dat het moederbedrijf Ahold Delhaize nog zeker tot 2019 zal blijven investeren in de merknaam.

Dat het concept nog steeds zeer populair is, bleek vanmorgen bij de opening van een nieuwe Albert Heijn in Wemmel, de eerste trouwens in de Rand. Een uur voor opening stond er immers al een lange rij mensen aan te schuiven. Voor de winkel in Wemmel werden zo’n 50 personeelsleden aangeworven.