Lantmännen Unibake uit Londerzeel verkozen tot ‘Fabriek van de Toekomst’

Tijdens de vierde editie van de Factories of the Future Awards in Antwerpen ontvingen Borit uit Geel, Reynaers Aluminium uit Duffel, Dekeyzer-Ossaer uit Koekelare en Lantmännen Unibake uit Londerzeel de titel van Factory of the Future. "Die productiebedrijven hebben stuk voor stuk bewezen dat ze internationale top zijn", zegt Peter Demuynck, algemeen directeur van de technologiefederatie Agoria Vlaanderen, dat de prijzen uitreikt in samenwerking met Sirris, Fevia Vlaanderen, Fedustria Vlaanderen, Centexbel en Flanders’ FOOD.

Lantmännen Unibake is de op één na grootste industriële bakker van Europa. Er worden baguettes, pistolets en ciabatta's gemaakt voor supermarkten, tankstations, bedrijfskantines en zelfstandige bakkers. Na een dramatische brand die in 2015 de fabriek in de as legde, herrees het bedrijf in recordtempo. Met een ambitieuze strategie bovendien om de Europese “Bread Valley” in Vlaanderen te creëren. Lantmännen Unibake investeerde daarbij bewust in ons land in een future proof productiefaciliteit. Het bedrijf wordt vanuit Zweden geleid door de Vlaming Werner Devinck.

Fabrieken van de Toekomst moeten volgens Agoria investeren in digitalisering, in slimme processen en producten en in een productie van wereldniveau, maar ook doordacht omgaan met energie en materialen en aandacht hebben voor betrokkenheid, creativiteit en autonomie van medewerkers

Piet Van Beveren, sourcing & research director bij Lantmännen Unibake Benelux: “Hier in Vlaanderen zitten we dicht bij onze klant en zit er heel wat kennis op vlak van R&D. Die expertise van de mensen en hun vakmanschap sluiten perfect aan bij onze strategie om te investeren in kwaliteit en in premium brands. We willen eigenlijk ambachtelijke technieken vertalen naar een industrieel proces. Dat we nu een state-of-the-art machinepark hebben waarbij heel wat taken geautomatiseerd zijn en waarbij veiligheid centraal staat, helpt daarbij uiteraard. Tegelijk zorgt het voor nieuwe uitdagingen zoals het meten van dat proces en het omgaan met heel wat data, bijvoorbeeld over de kwaliteit van tarwe.”

