Laurens Raveel uit Elewijt wint plek in nieuwste popsensatie

Singer-songwriter Laurens Raveel uit Elewijt, deelgemeente van Zemst, heeft het VTM-programma 'The Band' gewonnen. Hij is voortaan één van de vier bandleden van Buurland, de nieuwste mannelijke popgroep van de Lage Landen.

In 'The Band' ging VTM de afgelopen weken op zoek naar vier groepsleden voor een nog op te richten popgroep. Laurens Raveel uit Elewijt schopte het, zonder enige podiumervaring, tot in de finale en mag zich voortaan bandlid noemen van Buurland. Naast Laurens maken ook Lennart, Jelle en Jannes deel uit van de nieuwste popsensatie. Ze hebben zelfs al een eerste single: 'Fiks mij'. Die kan je hier bekijken en beluisteren .

(foto's: Medialaan)